Топ-8 фильмов для романтического вечера 14 февраля

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Жизнь

Если в День святого Валентина вы решили никуда не ходить, то романтический вечер не обойдется без хорошего фильма о любви. Мы подготовили для вас и вашей второй половинки Топ-10 кинолент. Наверняка, вы знаете многие из этих фильмов, но они так прекрасны, что не грех и пересмотреть.

Кадр из фильма "Ла-ла-лэнд".
Кадр из фильма "Ла-ла-лэнд". Фото: kinopoisk.ru.

Дневник памяти

США, 2004
Трогательный фильм с Райаном Гослингом и Рэйчел МакАдамс в главных ролях. Это история любви, которую пожилой мужчина прочитал из старой записной книжки женщине в доме престарелых. Ной и Элли - люди из разных социальных слоев. Они провели вместе незабываемое лето, пока их не разделили вначале родители, а затем Вторая мировая война. После войны все изменилось: Элли обручилась с удачливым бизнесменом, а Ной жил наедине со своими воспоминаниями в старинном доме, который ему удалось отреставрировать. Когда Элли прочла об этом в местной газете, она поняла: ей нужно найти его и решить наконец судьбу их любви.

Дом у озера

США, 2006
Кейт Форестер покидает пригород Иллинойса и устраивается на работу в чикагскую больницу. Единственное, о чем жалеет Кейт, - ее красивый дом у озера  с огромными окнами, в которое было уютно и спокойно. По дороге в город Кейт оставляет в почтовом ящике письмо, которое должен получить новый обитатель дома. В дом вселяется архитектор Алекс Уайлер, он видит этот дом совсем не таким, каким описала его в своем письме Кейт. Для Алекса это жилище имеет особое значение, поскольку оно было построено его отцом. Алекс решает придать дому первоначальный вид. Случай заставляет Алекса написать ответное письмо Кейт. В переписке выясняется, что он живет в 2004 году, а она - в 2006-м. И лишь загадочный почтовый ящик служит неким соединяющим их мостиком. В главных ролях Киану Ривз и Сандра Булок.

До встречи с тобой

США, Великобритания, 2016
Лу Кларк знает, что ей очень нравится работа в кафе и что, скорее всего, она не любит своего бойфренда Патрика. Но Лу не знает, что вот-вот потеряет свою работу и что в ближайшем будущем ей понадобятся все силы, чтобы преодолеть свалившиеся на нее проблемы. Уилл Трейнор знает, что сбивший его мотоциклист отнял у него желание жить. И он точно знает, что надо сделать, чтобы положить конец всему этому. Но он не знает, что Лу скоро ворвется в его мир буйством красок. И они оба не знают, что навсегда изменят жизнь друг друга.

Влюбись в меня, если осмелишься

Франция, Бельгия, 2003
Главные герои составили странную, но гармоничную пару. Они придумали игру "осмелишься — не осмелишься". Они брали друг друга "на слабо". Игра росла вместе с ними, и однажды они стали взрослыми. Все изменилось, но они уже не могли отличить игру от жизни. Никто не хотел уступать. Они шутили и смеялись, они делали друг другу больно, они страдали и теряли годы. Они знали, что любят друг друга, они произносили эти слова, но игра возвращалась, не позволяя им стать просто мужчиной и женщиной.

Ходячий замок

Япония, 2004
Злая ведьма заточила 18-летнюю Софи в тело старухи. В поисках того, кто поможет ей вернуться к своему облику, Софи знакомится с могущественным волшебником Хаулом и его демоном Кальцифером. Кальцифер должен служить Хаулу по договору, условия которого он не может разглашать. Девушка и демон решают помочь друг другу избавиться от злых чар.

Вечное сияние чистого разума

США, 2004
Джоэль и Клементина решают выбросить друг друга из головы с помощью машины, которая позволяет избавиться от любых воспоминаний. Но в памяти Джоэля все еще живы самые нежные моменты их чувств. Чем меньше он помнит, тем больше любит. Джоэль пытается найти способ, чтобы вернуть любимой память о прошлом. Он должен победить ненавистный компьютерный мозг. Это один из самых романтичных фильмов, способный пробудить чувства даже у самых чёрствых людей.

Обыкновенное чудо

СССР, 1978
Романтичная и сказочная история. От нечего делать волшебник развлекает жену сказками. Однажды он придумал историю, в которой есть девушка и юноша. Девушка - принцесса, она влюбится в красивого молодого человека, но вот беда - если она поцелует его, то он в тот же миг превратится в медведя.

Ла-ла-лэнд

США, 2016
История любви старлетки, которая между прослушиваниями подает кофе состоявшимся кинозвездам, и фанатичного джазового музыканта, вынужденного подрабатывать в заштатных барах. Они добиваются успеха, однако их отношения от этого становятся хуже. Прекрасный музыкальный фильм, поставивший рекорд на "Золотом глобусе", взяв сразу семь наград.

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