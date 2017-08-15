Топ-5 фотографов Барнаула. Красивые девушки в объективе Руслана Каппеса

Топ-5 фотографов Барнаула. Фото: Руслан Каппес. Топ-5 фотографов Барнаула. Фото: Руслан Каппес. Топ-5 фотографов Барнаула. Фото: Руслан Каппес. Топ-5 фотографов Барнаула. Фото: Руслан Каппес. Топ-5 фотографов Барнаула. Фото: Руслан Каппес. Топ-5 фотографов Барнаула. Фото: Руслан Каппес. Топ-5 фотографов Барнаула. Фото: Руслан Каппес. Топ-5 фотографов Барнаула. Фото: Руслан Каппес. Топ-5 фотографов Барнаула. Фото: Руслан Каппес. Топ-5 фотографов Барнаула. Фото: Руслан Каппес. Топ-5 фотографов Барнаула. Фото: Руслан Каппес. Топ-5 фотографов Барнаула. Фото: Руслан Каппес. Топ-5 фотографов Барнаула. Фото: Руслан Каппес. Топ-5 фотографов Барнаула. Фото: Руслан Каппес. Топ-5 фотографов Барнаула. Фото: Руслан Каппес. Топ-5 фотографов Барнаула. Фото: Руслан Каппес. Топ-5 фотографов Барнаула. Фото: Руслан Каппес. Топ-5 фотографов Барнаула. Фото: Руслан Каппес. Топ-5 фотографов Барнаула. Фото: Руслан Каппес.

Руслан закончил энергетический факультет, и четыре года назад, в конце второго курса университета, стал заниматься фотографией. Среди его работ съемки звезд шоу-бизнеса, которые приезжают в Алтайский край с концертами. Руслан снимал выступления Тимати, Филиппа Киркорова, Noize MC, группы "Фабрика", "Блестящие", "Пикник", "Градусы", "Uma2rman" и других.

Руслан Каппес,

фотограф:

Как фотографа меня вдохновляет природа. Я люблю Горный Алтай. Каждая поездка туда для меня небольшое путешествие. Там я отдыхаю, заряжаюсь, собираюсь с мыслями и возвращаюсь в город обновленный и готовый к новым проектам.

Самым запоминающимся проектом он считает работу с телекомпанией НТВ, вместе с которой он снимал путешествие Деда Мороза по России. Вместе с ними Руслан несколько дней ездил по детским домам и больницам края.