Топ-5 фотографов Барнаула. Красивые девушки в объективе Руслана Каппеса

Altapress.ru продолжает рассказывать о самых интересных и востребованных фотографах Барнаула. И третьим фотографом в нашей подборке стал Руслан Каппес.
Руслан закончил энергетический факультет, и четыре года назад, в конце второго курса университета, стал заниматься фотографией. Среди его работ съемки звезд шоу-бизнеса, которые приезжают в Алтайский край с концертами. Руслан снимал выступления Тимати, Филиппа Киркорова, Noize MC, группы "Фабрика", "Блестящие", "Пикник", "Градусы", "Uma2rman" и других.
Руслан Каппес,
фотограф:
Как фотографа меня вдохновляет природа. Я люблю Горный Алтай. Каждая поездка туда для меня небольшое путешествие. Там я отдыхаю, заряжаюсь, собираюсь с мыслями и возвращаюсь в город обновленный и готовый к новым проектам.
Самым запоминающимся проектом он считает работу с телекомпанией НТВ, вместе с которой он снимал путешествие Деда Мороза по России. Вместе с ними Руслан несколько дней ездил по детским домам и больницам края.
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