Топ-5 фотографов Барнаула. Голливудское вдохновение Андрея Раевских

В честь Всемирного дня фотографии altapress.ru продолжает рассказывать о ярких барнаульских фотографах. Четвертый в нашей подборке — Андрей Раевских.
Андрей закончил АлтГТУ по специальности инженер-программист. Еще в годы учебы стал интересоваться фотографией, пытался снимать на обычную "мыльницу", обрабатывать. По словам Андрея, он фотографировал всех и вся, но съемка портретов его затянула. Активно изучать фотографию он начал когда ему подарили зеркальную камеру.
Андрей Раевских,
фотограф:
Очень часто смотрю различные старые киноленты, в том числе голливудские фильмы 70-х 80-х годов. Смотрю как мастерски команда работала с кинодрамами, со светом, уделяла внимание каждой детали. После этого хочется взять и повторить что-то подобное, но в итоге получается уже какой—то свой проект.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.