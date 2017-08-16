Топ-5 фотографов Барнаула. Голливудское вдохновение Андрея Раевских

Топ-5 фотографов Барнаула. Фото: Андрей Раевских. Топ-5 фотографов Барнаула. Фото: Андрей Раевских. Топ-5 фотографов Барнаула. Фото: Андрей Раевских. Топ-5 фотографов Барнаула. Фото: Андрей Раевских. Топ-5 фотографов Барнаула. Фото: Андрей Раевских. Топ-5 фотографов Барнаула. Фото: Андрей Раевских. Топ-5 фотографов Барнаула. Фото: Андрей Раевских. Топ-5 фотографов Барнаула. Фото: Андрей Раевских. Топ-5 фотографов Барнаула. Фото: Андрей Раевских. Топ-5 фотографов Барнаула. Фото: Андрей Раевских. Топ-5 фотографов Барнаула. Фото: Андрей Раевских. Топ-5 фотографов Барнаула. Фото: Андрей Раевских. Топ-5 фотографов Барнаула. Фото: Андрей Раевских. Топ-5 фотографов Барнаула. Фото: Андрей Раевских.

Андрей закончил АлтГТУ по специальности инженер-программист. Еще в годы учебы стал интересоваться фотографией, пытался снимать на обычную "мыльницу", обрабатывать. По словам Андрея, он фотографировал всех и вся, но съемка портретов его затянула. Активно изучать фотографию он начал когда ему подарили зеркальную камеру.

Андрей Раевских,

фотограф: