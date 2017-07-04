Топ-менеджерами "Тальменка-банка" займутся генпрокуратура, МВД и следком

Временная администрация "Тальменка-банка" выявила признаки вывода активов, растраты или хищения имущества банка на общую сумму около 780 млн рублей. Все сведения, которые в свою очередь имеют признаки уголовно наказуемых деяний, переданы в правоохранительные органы, сообщает сайт ЦБ РФ.
Временная администрация по управлению "Тальменка-банком" перестала работать в конце марта, когда алтайский арбитражный суд признал его банкротом и назначил конкурсного управляющего — госкорпорацию "Агентство по страхованию вкладов". А вот информацию об итогах ее работы Банк России опубликовал только в конце июня.
По результатам анализа кредитного портфеля временная администрация выявила факты недооценки кредитных рисков по ссудной задолженности ряда заемщиков банка, сообщил ЦБ.
Кроме того, в ходе изучения финансового состояния банка временная администрация установила в действиях руководства и собственников этого кредитного учреждения признаки вывода активов, растраты или хищения имущества банка на общую сумму около 780 млн рублей.
По оценке временной администрации, стоимость активов "Тальменка-банка" не превышает 0,5 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 1,7 млрд рублей, в том числе перед физическими лицами — 1,2 млрд рублей.
Информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, которые совершали бывшие топ-менеджеры учреждения, Банк России направил в Генеральную прокуратуру РФ, Министерство внутренних дел и Следственный комитет РФ для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.
Ранее altapress.ru сообщал, что банк выдавал кредиты предположительно несуществующим компаниям, а накануне отзыва лицензии выдал крупные (возможно, заведомо невозвратные) кредиты топ-менеджеру и совладельцу (на 500 млн рублей), а также одному юрлицу (на 100 млн рублей).
В дальнейшем выяснилось, что банк еще и принял от граждан 1,2 тыс. забалансовых вкладов на сумму в 1,5 млрд рублей. То есть люди приносили деньги, а их не учитывали в электронной банковской системе. Конкурсный управляющий в ходе процедуры банкротства выявил недостачу на 10 млн рублей.
Кстати, сведения о бывших руководителях, привлеченных к уголовной и гражданско-правовой ответственности в связи с банкротством банка, ЦБ РФ регулярно публикует (в разделе "Ликвидация кредитных организаций"). Но пока в "черном списке" нет бывших сотрудников "Тальменка-банка".
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.