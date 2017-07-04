Топ-менеджерами "Тальменка-банка" займутся генпрокуратура, МВД и следком

Временная администрация по управлению "Тальменка-банком" перестала работать в конце марта, когда алтайский арбитражный суд признал его банкротом и назначил конкурсного управляющего — госкорпорацию "Агентство по страхованию вкладов". А вот информацию об итогах ее работы Банк России опубликовал только в конце июня.

По результатам анализа кредитного портфеля временная администрация выявила факты недооценки кредитных рисков по ссудной задолженности ряда заемщиков банка, сообщил ЦБ.

Кроме того, в ходе изучения финансового состояния банка временная администрация установила в действиях руководства и собственников этого кредитного учреждения признаки вывода активов, растраты или хищения имущества банка на общую сумму около 780 млн рублей.

По оценке временной администрации, стоимость активов "Тальменка-банка" не превышает 0,5 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 1,7 млрд рублей, в том числе перед физическими лицами — 1,2 млрд рублей.

Информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, которые совершали бывшие топ-менеджеры учреждения, Банк России направил в Генеральную прокуратуру РФ, Министерство внутренних дел и Следственный комитет РФ для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

Ранее altapress.ru сообщал, что банк выдавал кредиты предположительно несуществующим компаниям, а накануне отзыва лицензии выдал крупные (возможно, заведомо невозвратные) кредиты топ-менеджеру и совладельцу (на 500 млн рублей), а также одному юрлицу (на 100 млн рублей).

В дальнейшем выяснилось, что банк еще и принял от граждан 1,2 тыс. забалансовых вкладов на сумму в 1,5 млрд рублей. То есть люди приносили деньги, а их не учитывали в электронной банковской системе. Конкурсный управляющий в ходе процедуры банкротства выявил недостачу на 10 млн рублей.

Кстати, сведения о бывших руководителях, привлеченных к уголовной и гражданско-правовой ответственности в связи с банкротством банка, ЦБ РФ регулярно публикует (в разделе "Ликвидация кредитных организаций"). Но пока в "черном списке" нет бывших сотрудников "Тальменка-банка".