Житель Московской области купил "Изумрудную страну" и другие бренды Бийского спиртзавода

Предприятие как имущественный комплекс не было продано в связи с отсутствием заявок. Начальная цена комплекса "Алтайросспиртпрома" составляла 104,6 млн рублей.

На тех же торгах выставили на продажу еще и 10 торговых знаков спиртзавода (алкогольные и безалкогольные напитки): "Летят утки", "Шуга", "Звезда Алтая" (безалгокольное), "Бийчанка", "Прораб", "Алтайская сказка", "Победи жажду", "Таежная заимка" (два знака), "Изумрудная страна".

В буклете "Изумрудной страны", изданном незадолго до крушения холдинга, указано, что продукция под этими торговыми марками производится. И, в частности, под маркой "Звезда Алтая" выпускался тоник, ситро и прочие напитки, всего семь наименований.

Вот эти торговые знаки и проданы 29 июня. Заявку на аукцион подали Дмитрий Фаткуллин (зарегистрирован в Королеве Московской области) и компания "Объединенные пензенские водочные заводы" (Пенза). Завод готов был заплатить 884,7 тыс. рублей, Фаткуллин предложил 913,3 тыс. и победил. Начальная цена составляла 570,8 тыс.

Фирмы, которые занимаются продажами зарегистрированных этого вида интеллектуальной собственности, утверждают, что торговые знаки покупают, так как их самостоятельное создание, разработка и регистрация — довольно длительный (может занять 1,5 года и больше) и дорогостоящий процесс. А покупка позволяет сэкономить и время, и деньги.

Дмитрий Фаткуллин, зарегистрированный как индивидуальный предприниматель, регулярно участвует в торгах имуществом предприятий-банкротов и нередко скупает мелкие активы (возможно, в интересах других лиц или для перепродажи).

Так, в мае 2017 года он приобрел на аукционе прицеп МАЗ, принадлежавшим обанкротившемуся сельхозпредприятияю "Западное", в апреле автомобиль MITSUBISHI того же "Западного".

Ряд интернет-ресурсов представляют его как представителя корпорации "РОЭЛ", которая специализируется, в том числе, на реструктуризации и реформировании предприятий. На других ресурсах он представлен как менеджер по продажам коммерческой недвижимости и земельных участков.

Вообще же, крупные активы "Изумрудной страны" начали выставлять на продажу только в конце прошлого года, до этого предприятия пытались восстановить. Самый крупный объект этого агрохолдинга был продан в марте 2017 года — имущество компании "Алтайград" (17 зданий и земельный участок в исторической части Барнаула, включая сереброплавильный завод) ушло с молотка за 162 млн рублей. Это в полтора раза дешевле начальной цены.

Справка

"Алтайросспиртпром" был создан на базе Бийского спиртзавода в 2002 году. Предприятие вошло в холдинг "Изумрудная страна" ориентировочно в 2009 году с большими долгами. Его пытались восстановить. Новые собственники заявили, что для начала производства вложено более 250 млн рублей. В 2010 году они заявили, что завод уже работает и в ближайшее время выйдет на объемы в 3,5 млрд рублей год. Но крушение агрохолдинга обрушило и другие предприятия, имевшие потенциал. В мае 2014 года на заводе ввели внешнее управление, а в 2016 году — конкурсное производство.