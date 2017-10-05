Торжественная часть Фестиваля #ВместеЯрче в Алтайском крае пройдет в формате игр КВН

Проведение Фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче в формате игр КВН позволит не только весело, но и с пользой провести время. При подготовке к играм командам пришлось погрузиться в мир энергетики, побывать на энергообъектах, изучить особенности функционирования отрасли, темы энергосбережения и повышения энергетической эффективности. На торжественном мероприятии зрители, среди которых будут представители органов власти города и края, а также сотрудники крупнейших энергокомпаний региона, смогут оценить насколько верно и увлекательно у КВНщиков получится раскрыть тему Фестиваля.

Продажа билетов на игру КВН Алтай "#ВместеЯрче" открыта. Приобрести билеты можно во всех билетных кассах города, на сайте kassy.ru и у распространителей.