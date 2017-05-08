Товарооборот между Китаем и Россией увеличился на 15%

Товарооборот между Россией и Китаем по итогам апреля текущего года вырос на 15%, сообщает "Прайм" со ссылкой на китайскую таможню. Общий объем двусторонней торговли в апреле составил 6,59 млрд долларов против 5,59 млрд долларов за аналогичный период прошлого года.
В этом году Китайский экспорт в Россию в апреле составил 3,21 млрд долларов, а импорт из России — 3,37 млрд долларов.
С января по апрель объем двусторонней торговли вырос на 26,2% — до 24,7 миллиарда долларов. Китайский экспорт в РФ за четыре месяца вырос на 22% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а импорт из РФ — на 30,1%.
По итогам 2016 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 2,2%. Его годовой объем составил 69,525 млрд долларов.
Ранее altapress.ru сообщал, что китайцы задумались отказаться от алтайского меда, потому что главное госуправление Китая по контролю качества, инспекции и карантину (AQSIQ) недовольно качеством продукта.
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