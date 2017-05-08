Товарооборот между Китаем и Россией увеличился на 15%

В этом году Китайский экспорт в Россию в апреле составил 3,21 млрд долларов, а импорт из России — 3,37 млрд долларов.

С января по апрель объем двусторонней торговли вырос на 26,2% — до 24,7 миллиарда долларов. Китайский экспорт в РФ за четыре месяца вырос на 22% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а импорт из РФ — на 30,1%.

По итогам 2016 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 2,2%. Его годовой объем составил 69,525 млрд долларов.

Ранее altapress.ru сообщал, что китайцы задумались отказаться от алтайского меда, потому что главное госуправление Китая по контролю качества, инспекции и карантину (AQSIQ) недовольно качеством продукта.