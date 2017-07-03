Трагедия в Челябинской области: на озере утонули семь человек

На водоеме в Челябинской области произошла трагедия: на озере Максимка вечером 2 июля утонули семь человек, в том числе четверо детей, одному из которых было всего два года.
Инцидент произошел, когда один из местных жителей поплыл в лодке со своими детьми и детьми родственников, и судно перевернулось. На помощь с берега бросились двое мужчин, однако оба также утонули.
К настоящему моменту из водоема извлечены тела двух мужчин, 10-летней девочки и 2-летнего мальчика. При этом продолжает поиск тел еще одного мужчины и двух мальчиков 8 и 15 лет.
По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
Проводится комплекс неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
На месте происшествия сейчас работают следователи территориального следственного отдела, сотрудники правоохранительных органов и спасатели. На место для проведения следственных действий выехали следователи-криминалисты аппарата следственного управления из Челябинска, пишет znak.com.
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