Трагедия в Челябинской области: на озере утонули семь человек

Инцидент произошел, когда один из местных жителей поплыл в лодке со своими детьми и детьми родственников, и судно перевернулось. На помощь с берега бросились двое мужчин, однако оба также утонули.

К настоящему моменту из водоема извлечены тела двух мужчин, 10-летней девочки и 2-летнего мальчика. При этом продолжает поиск тел еще одного мужчины и двух мальчиков 8 и 15 лет.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Проводится комплекс неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

На месте происшествия сейчас работают следователи территориального следственного отдела, сотрудники правоохранительных органов и спасатели. На место для проведения следственных действий выехали следователи-криминалисты аппарата следственного управления из Челябинска, пишет znak.com.