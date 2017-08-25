Трагедия в Татарстане: двухлетний ребенок погиб в автомобиле от жары

В деревне Ефановка Республики Татарстан погиб двухлетний мальчик, забытый родственниками в салоне машины, сообщает "Татар-информ" со ссылкой на СКР.
Предварительно установлено, что утром 24 августа утром 42-летний сожитель бабушки мальчика повез ее на работу. Они взяли с собой ребенка, оставив его на заднем сидении автомобиля. Потом мужчина вернулся в деревню и пошел косить сено, забыв о мальчике. Около 15.00 он вернулся и обнаружил, что ребенок мертв.
Тело мальчика направлено на экспертизу. Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Причинение смерти по неосторожности". По предварительным данным, смерть ребенка наступила в результате теплового удара.
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