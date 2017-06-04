Трагедия в Тверской области: мужчина застрелил восемь человек

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Сегодня, 13:59.
Происшествия

Массовое убийство произошло в поселке Редкино Тверской области в садоводческом  товариществе "50 лет Октября".

Ружье. Оружие.
Ружье. Оружие. Фото: СС0.

Трагедия случилась на одном из мероприятий в результате бытового конфликта. Один из участников конфликта, взяв дома оружие, расстрелял из него своих обидчиков и свидетелей — двух женщин и шесть мужчин.

Нападавший задержан. Это житель Москвы. В ближайшее время с ним будут проведены следственные действия.

На настоящий момент сформирована и направлена в Тверскую область бригада следователей и криминалистов центрального аппарата СКР.

Убийство, как уточняет "Твериград", было совершено ночью 4 июня во время застолья.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства 8 человек – (п.а, ч.2 ст.105 УК РФ), говорится в сообщении СКР.

Расследование уголовного дела поручено Главному следственному управлению СК Росии.

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