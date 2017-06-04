Трагедия в Тверской области: мужчина застрелил восемь человек

Массовое убийство произошло в поселке Редкино Тверской области в садоводческом товариществе "50 лет Октября".
Трагедия случилась на одном из мероприятий в результате бытового конфликта. Один из участников конфликта, взяв дома оружие, расстрелял из него своих обидчиков и свидетелей — двух женщин и шесть мужчин.
Нападавший задержан. Это житель Москвы. В ближайшее время с ним будут проведены следственные действия.
На настоящий момент сформирована и направлена в Тверскую область бригада следователей и криминалистов центрального аппарата СКР.
Убийство, как уточняет "Твериград", было совершено ночью 4 июня во время застолья.
Возбуждено уголовное дело по факту убийства 8 человек – (п.а, ч.2 ст.105 УК РФ), говорится в сообщении СКР.
Расследование уголовного дела поручено Главному следственному управлению СК Росии.
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