Трамп и маленькая сирийская девочка оказались самыми влиятельными людьми интернета

Девочка-блогер из сирийского города Алеппо Бану Алебед и президент США Дональд Трамп признаны одними из самых влиятельных людей в интернете по версии американского еженедельного журнала Time, пишет РИА Новости.
Помимо них, в список самых влиятельных людей в интернете также вошли российский блогер Алексей Навальный, британская писательница Джоан Роулинг, американские певицы Кэти Перри и Рианна и звезда американских реалити-шоу Ким Кардашьян.
Всего в списке 25 имен. Time регулярно проводит такое исследование, беря за основу количество регулярных посланий в личном и официальном аккаунтах публичных лиц, записи в микроблоге Twitter и других.
Оказалось, что у Дональда Трампа наибольшее число подписчиков в Twitter. Это дает ему возможность достаточно эффективно доносить свое послание на своих условиях.
Девочка из сирийского Алеппо приобрела известность также благодаря своим сообщениям в микроблоге Twitter. Из них мир узнавал "об ужасах гражданской войны в Сирии в то время, когда не так много журналистов могли попасть в регион". Ранее некоторые СМИ усомнились в существовании семилетней девочки и ее мамы, которая якобы помогает ей вести микроблог, ссылаясь на их чрезмерную активность, хорошее знание английского языка и присутствие сирийских оппозиционеров в числе тех, кого они читают в Twitter.
По данным Time, президент Сирии Башар Асад назвал аккаунт девочки антиправительственной пропагандой.
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