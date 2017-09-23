Трамп назвал Ким Чен Ына "человеком-ракетой" и пообещал разобраться с ним

Президент США Дональд Трамп сказал, что следовало "давным давно" покончить с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Это заявление он сделал на предвыборном митинге в штате Алабама, сообщают РИА Новости.
"Мы не можем терпеть этого сумасшедшего парня там, пуляющего ракетами повсюду", — цитируют президента США РИА Новости.
"Кстати, разделаться с человеком-ракетой нужно было давным-давно, сделать это должен был (Билл) Клинтон, не буду говорить о республиканцах, (Барак) Обама. Это должно было быть решено и 8, и 4, и 15 лет назад, это не должно решаться сейчас. Но я разберусь с этим", — предают слова Трампа РИА Новости.
Altapress.ru писал, что ранее Дональд Трамп сказал, что США могут "полностью уничтожить" КНДР. Это случится, если Пхеньян будет угрожать США и их союзникам.
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