Трамп назвал Ким Чен Ына "человеком-ракетой" и пообещал разобраться с ним

"Мы не можем терпеть этого сумасшедшего парня там, пуляющего ракетами повсюду", — цитируют президента США РИА Новости.

"Кстати, разделаться с человеком-ракетой нужно было давным-давно, сделать это должен был (Билл) Клинтон, не буду говорить о республиканцах, (Барак) Обама. Это должно было быть решено и 8, и 4, и 15 лет назад, это не должно решаться сейчас. Но я разберусь с этим", — предают слова Трампа РИА Новости.



Altapress.ru писал, что ранее Дональд Трамп сказал, что США могут "полностью уничтожить" КНДР. Это случится, если Пхеньян будет угрожать США и их союзникам.