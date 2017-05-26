Трамп назвал Россию одной из главных угроз для НАТО

Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО назвал терроризм, миграцию и "угрозу со стороны России" в числе угроз для Организации Североатлантического договора, пишет РИА Новости.
"НАТО будущего должна сосредоточиться на терроризме и миграции, а также на угрозах со стороны России и с востока и юга", — сказал Трамп, выступая в штаб-квартире организации в Брюсселе.
Он осудил теракт на стадионе в Манчестере, который произошел 22 мая. "Это варварское и жестокое нападение на нашу цивилизацию", — заявил Трамп и назвал террористов "лузерами", которых "необходимо изгнать из общества".
Президент США призвал членов НАТО выполнять финансовые обязательства перед организацией. По словам лидера США, 22 из 23 членов организации "не платят за свою оборону то, что должны, и это нечестно по отношению к американским налогоплательщикам".
В четверг в Брюсселе проходит краткий саммит НАТО. На повестке дня два основных пункта: борьба с терроризмом и распределение финансового бремени между членами альянса.
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