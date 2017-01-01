Трамп назвал себя поклонником НАТО

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Сегодня, 12:11.
Политика

Президент США Дональд Трамп назвал себя поклонником НАТО, но потребовал от участников альянса выполнять финансовые обязательства. Об этом глава Белого дома заявил на выступлении в штате Флорида, пишет ТАСС.

Дональд Трамп.
Дональд Трамп. Фото: instagram.com/realdonaldtrump.

Трамп отметил, что американцы должны "преодолеть пропасть недоверия и выстроить открывающие новые возможности мосты сотрудничества", а также "игнорировать уходящее эхо вчерашних сражений". "Мы участвуем в битвах, которые больше не идут нам на пользу, мы участвуем в битвах, в которых другие по отношению к нам ведут себя несправедливо", —добавил американский лидер.

В связи с этим он указал: "Я поклонник НАТО, но многие страны в НАТО, многие из государств, которых мы защищаем, очень богатые государства, не платят по счетам. Они должны нам помогать".

В среду новый министр обороны США Джеймс Мэттис официально предупредил своих партнеров по НАТО, что США могут сократить свой вклад в альянс, если европейские страны не начнут больше выделять на оборону. Сейчас расходы на оборону США значительно превышают суммарные расходы всех остальных 27 государств альянса.

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