Трамп обнародовал сведения о своих доходах

98-страничный документ охватывает период с января 2016 года по весну текущего. В нем перечислены 565 компаний, в которых президент покинул руководящие позиции до вступления в должность 20 января, пишут РИА Новости.

Размер кредитных обязательств Трампа составил порядка 315 миллионов долларов.

Подавляющее большинство связанных с Трампом компаний имеют отношение к гольфу, строительству недвижимости и гостиничному бизнесу. Получивший всемирную известность с приходом Трампа в Овальный офис гольф-клуб Мар-а-Лаго, стоимость которого оценивается более чем в 50 млн долларов, принес в отчетный период доход в 37,2 млн долларов. В общей сложности гольф-клубы Трампа принесли ему более 288 млн долларов. Отель имени Трампа в Вашингтоне (Trump Hotel) заработал в отчетный период 19,7 млн долларов.

Трамп до вступления в должность передал весь свой бизнес в специальный траст, которым управляют один из его сыновей и менеджер Trump Organization. Сам президент остается единственным бенефициаром траста, то есть получает финансовую выгоду от его деятельности, а также в любой момент может отозвать доверительное управление, вернув себе контроль.

Белый дом подчеркнул, что президент опубликовал отчетность добровольно, поскольку официально он имел права не делать этого до мая 2018 года. Вместе с тем, наблюдатели отмечают, что подобная отчетность не содержит достаточной информации, чтобы оценить реальное состояние дел президента. В частности, документ не содержит информации о его налоговых выплатах, которые Трамп так и не обнародовал ни во время предвыборной кампании, ни после вступления в должность.