Трамп обвинил конгресс США в "небывало опасных" отношениях с Россией

Президент США обвинил конгресс в ухудшении отношений с Россией. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter на следующее утро после того, как ему пришлось подписать навязанный сенаторами и конгрессменами законопроект о санкциях против РФ, Ирана и КНДР.
"Наши отношения с Россией находятся на очень низком и опасном уровне. Скажите спасибо конгрессу, тем людям, которые даже не могут дать нам нормальную систему здравоохранения!" — заявил Трамп.
Подписав разработанный конгрессом закон, Трамп тут же его раскритиковал, назвав целый ряд пунктов документа "противоречащими конституции", пишет РИА Новости. Больше всего его возмутили положения билля, связывающие ему руки в выстраивании отношений с Россией и вообще в формировании внешнеполитической повестки государства. По словам Трампа, подписанный им закон спровоцирует сближение России, Китая и КНДР, а также не позволит США участвовать в выгодных экономических проектах.
Our relationship with Russia is at an all-time & very dangerous low. You can thank Congress, the same people that can't even give us HCare!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 августа 2017 г.
Новый пакет ограничительных мер станет самым масштабным с начала 2014 года. Он расширяет ряд секторальных санкций против российской экономики. Также он вводит ограничения против российских энергетических проектов, в том числе в Европе. При этом отдельно указывается, что США продолжат противодействовать строительству газопровода "Северный поток-2".
В Кремле же решили, что новые санкции "фактически ничего не меняют".
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