Трамп обвинил конгресс США в "небывало опасных" отношениях с Россией

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Сегодня, 07:50.
Политика

Президент США обвинил конгресс в ухудшении отношений с Россией. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter на следующее утро после того, как ему пришлось подписать навязанный сенаторами и конгрессменами законопроект о санкциях против РФ, Ирана и КНДР.

Встреча Владмира Путина и Дональда Трампа на саммите G20. Гамбург, 7 июля 2017 года.
Встреча Владмира Путина и Дональда Трампа на саммите G20. Гамбург, 7 июля 2017 года. Фото: kremlin.ru.

"Наши отношения с Россией находятся на очень низком и опасном уровне. Скажите спасибо конгрессу, тем людям, которые даже не могут дать нам нормальную систему здравоохранения!" — заявил Трамп.

Подписав разработанный конгрессом закон, Трамп тут же его раскритиковал, назвав целый ряд пунктов документа "противоречащими конституции", пишет РИА Новости. Больше всего его возмутили положения билля, связывающие ему руки в выстраивании отношений с Россией и вообще в формировании внешнеполитической повестки государства. По словам Трампа, подписанный им закон спровоцирует сближение России, Китая и КНДР, а также не позволит США участвовать в выгодных экономических проектах.

Новый пакет ограничительных мер станет самым масштабным с начала 2014 года. Он расширяет ряд секторальных санкций против российской экономики. Также он вводит ограничения против российских энергетических проектов, в том числе в Европе. При этом отдельно указывается, что США продолжат противодействовать строительству газопровода "Северный поток-2".

В Кремле же решили, что новые санкции "фактически ничего не меняют".

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