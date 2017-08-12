Трамп пообещал заставить Северную Корею "пожалеть" в случае атаки на США

Американский лидер выразил надежду на то, что Пхеньян понимает всю серьезность его предупреждений передает Reuters. "Я надеюсь, что они полностью поймут всю серьезность того, что я сказал", — заявил президент. При этом он подчеркнул, что "несложно понять, что значат эти слова".

Ранее на этой неделе стало известно, что северокорейские военные рассматривают возможность нанесения удара по американской военной базе Гуам баллистическими ракетами средней дальности "Хвасон-12". На встрече стран Азиатско-Тихоокеанского региона в Маниле 8 августа глава МИД КНДР Ли Юн Хо заявил, что Пхеньян может преподать США "жестокий урок" в случае какой-либо агрессии. При этом он допустил возможность использования Северной Кореей ядерного оружия. В ответ на эти слова Дональд Трамп предупредил, что США готовы "огнем и яростью" ответить КНДР на любую угрозу, пишет РБК.

Северокорейские СМИ сообщали, что эксперты разрабатывают план удара, который в скором времени будет представлен лидеру КНДР Ким Чен Ыну. При этом подчеркивалось, что он может быть реализован в любой момент, когда северокорейский глава примет такое решение, пишет РИА Новости.

Согласно Пхеньяну, одной из причин такого шага послужили маневры американских военных самолетов над Южной Кореей, которые "отрабатывали настоящую войну". Военные КНДР призвали США "сделать правильный выбор, чтобы в будущем не сожалеть о сегодняшнем дне", а также указали на заблуждение США, которые считают "свою территорию неуязвимым небесным царством".