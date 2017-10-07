Трамп пожелал удачи новому послу США в России

Сегодня, 11:13.
Политика

Дональд Трамп провел встречу с новым послом США в России Джоном Хантсманом. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Джон Хантсман.
Джон Хантсман. Фото: AP Photo/Charles Dharapak, File.

Президент США встретился с послом и его супругой, пожелал им удачи по прибытию в Москву и в работе по улучшению отношений с Россией. Другие детали встречи не раскрываются.

Ранее новый посол США в России Джон Хантсман дал интервью своей дочери, телеведущей Fox News Эбигайл Хантсман, в котором поделился своими представлениями о том, что является главным вызовом в отношениях двух стран, пишет Газета.Ru. "Величайшим вызовом будет показать, что мы можем достичь результата в этих отношениях, который будет хорош как для граждан США, так и для россиян", — сказал посол.

Российский сенатор Алексей Пушков отмечал, что Хантсман, который возглавлял Атлантический совет, где нормой стала жесткая критика России, вряд ли станет "голубем мира". 

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