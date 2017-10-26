Трамп считает, что хорошие отношения США и России помогли бы решить проблему с КНДР

Он также отметил, что не считает сближение с Россией чем-то неправильным для Соединенных Штатов. "Я думаю, было бы великолепно, если бы мы поладили с Россией. Я не считаю это чем-то неправильным", — приводит ТАСС слова Трампа.

Американский лидер отметил, что США взаимодействуют с КНР в данной сфере. "Но было бы великолепно, если бы мы могли говорить и с Китаем, и с Россией", — добавил Трамп.

Отношения КНДР и США обострились по итогам последних ядерных испытаний Пхеньяна. Пхеньян пригрозил нанести по США "невероятный" удар в самый неожиданный момент.