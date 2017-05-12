Трамп считает, что "Россия смеётся в кулак", наблюдая за расколом в США

Дональд Трамп прокомментировал попытки демократов провести расследование о влиянии России на исход президентских выборов в США. Об этом он написал на своей странице в "Твиттере".
"Россия, должно быть, тихонько смеётся, наблюдая, как США разваливаются на части из-за попыток демократов оправдать свой проигрыш на выборах", — считает президент США.
Russia must be laughing up their sleeves watching as the U.S. tears itself apart over a Democrat EXCUSE for losing the election.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 мая 2017 г.
Ранее в интервью телеканалу NBC Трамп заявил, что и сам заинтересован в проведении расследования, чтобы установить, оказывал ли влияние Кремль на исход выборов. При этом политик в очередной раз подчеркнул, что с Россией его ничто не связывает.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.