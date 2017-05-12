Трамп считает, что "Россия смеётся в кулак", наблюдая за расколом в США

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Сегодня, 08:54.
Политика

Дональд Трамп прокомментировал попытки демократов провести расследование о влиянии России на исход президентских выборов в США. Об этом он написал на своей странице в "Твиттере".

Дональд Трамп, США.
Дональд Трамп, США. Фото: из открытых источников в интернете.

"Россия, должно быть, тихонько смеётся, наблюдая, как США разваливаются на части из-за попыток демократов оправдать свой проигрыш на выборах", — считает президент США.

Ранее в интервью телеканалу NBC Трамп заявил, что и сам заинтересован в проведении расследования, чтобы установить, оказывал ли влияние Кремль на исход выборов. При этом политик в очередной раз подчеркнул, что с Россией его ничто не связывает.

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