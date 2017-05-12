Трамп считает, что "Россия смеётся в кулак", наблюдая за расколом в США

"Россия, должно быть, тихонько смеётся, наблюдая, как США разваливаются на части из-за попыток демократов оправдать свой проигрыш на выборах", — считает президент США.

Russia must be laughing up their sleeves watching as the U.S. tears itself apart over a Democrat EXCUSE for losing the election. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 мая 2017 г.

Ранее в интервью телеканалу NBC Трамп заявил, что и сам заинтересован в проведении расследования, чтобы установить, оказывал ли влияние Кремль на исход выборов. При этом политик в очередной раз подчеркнул, что с Россией его ничто не связывает.