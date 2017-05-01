Трамп шокировал Госдеп, пригласив президента Филиппин в гости

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Сегодня, 13:18.
Политика

Президент США Дональд Трамп шокировал Госдеп, пригласив филиппинского лидера Родриго Дутерте посетить Соединенные Штаты. Об этом сообщает The New York Times.

Дональд Трамп.
Дональд Трамп. Фото: instagram.com/realdonaldtrump.

Между двумя лидерами состоялся телефонный разговор, который был "очень дружелюбным", заявили в Белом доме. Они обсуждали в том числе угрозу со стороны КНДР. По информации издания, приглашение Дутерте, которого страны Запада обвиняют в расправах над наркоторговцами, оказалось неожиданным для Госдепартамента и Совета национальной безопасности США.

В администрации США готовятся к критике со стороны правозащитных организаций. Также ожидается, что Госдеп и СНБ выдвинут свои возражения по поводу приглашения, пишет Lenta.ru.

В неправительственной организации Human Rights Watch заявили, что "поддерживая убийственную войну Дутерте с наркотиками, Трамп становится моральным соучастником этих преступлений".

Президент Филиппин Родриго Дутерте зажигает свечу на месте взрыва в аэропорту Давао.
Президент Филиппин Родриго Дутерте зажигает свечу на месте взрыва в аэропорту Давао.

Когда именно предполагается встреча Трампа и Дутерте в Вашингтоне, Белый дом не сообщил, однако заявил, что Трамп с нетерпением ожидает посещения Филиппин в ноябре в рамках двух саммитов с другими азиатскими странами.

Президент Филиппин Родриго Дутерте известен своими резкими заявлениями в адрес США и предшественника Трампа, Барака Обамы. В частности, он называл американского лидера "сукиным сыном" и посылал его к черту, как и Евросоюз.

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