Трамп шокировал Госдеп, пригласив президента Филиппин в гости

Президент США Дональд Трамп шокировал Госдеп, пригласив филиппинского лидера Родриго Дутерте посетить Соединенные Штаты. Об этом сообщает The New York Times.
Между двумя лидерами состоялся телефонный разговор, который был "очень дружелюбным", заявили в Белом доме. Они обсуждали в том числе угрозу со стороны КНДР. По информации издания, приглашение Дутерте, которого страны Запада обвиняют в расправах над наркоторговцами, оказалось неожиданным для Госдепартамента и Совета национальной безопасности США.
В администрации США готовятся к критике со стороны правозащитных организаций. Также ожидается, что Госдеп и СНБ выдвинут свои возражения по поводу приглашения, пишет Lenta.ru.
В неправительственной организации Human Rights Watch заявили, что "поддерживая убийственную войну Дутерте с наркотиками, Трамп становится моральным соучастником этих преступлений".
Когда именно предполагается встреча Трампа и Дутерте в Вашингтоне, Белый дом не сообщил, однако заявил, что Трамп с нетерпением ожидает посещения Филиппин в ноябре в рамках двух саммитов с другими азиатскими странами.
Президент Филиппин Родриго Дутерте известен своими резкими заявлениями в адрес США и предшественника Трампа, Барака Обамы. В частности, он называл американского лидера "сукиным сыном" и посылал его к черту, как и Евросоюз.
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