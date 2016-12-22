Трамп: США должны расширить свой ядерный потенциал

"США должны значительно укрепить и расширить свои ядерные возможности до того момента, когда мир придет к пониманию относительно ядерных бомб", — написал избранный президент США, не пояснив больше ничего.

Реагируя на этот твитт, глава международного комитета Совфеда Константин Косачев отметил, что одностороннее наращивание ядерного потенциала приведет к краху существующей системы российско-американских соглашений в этой сфере. При этом он отметил, что для этого твитта как минимум разъяснения, сообщают РИА Новости.

Позже разъяснения дал представитель Трампа Джейсон Миллер. По его словам, сообщение избранного президента относилось к предотвращению распространения ядерного оружия.



"Избранный президент Трамп имел в виду угрозу распространения ядерного оружия, а также крайнюю необходимость предотвратить его — в частности среди террористических организаций и нестабильных и неуправляемых режимов", — сказал Миллер (цитата по Рейтер).