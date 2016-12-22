Трамп: США должны расширить свой ядерный потенциал

Соединенные Штаты Америки должны расширить и укрепить свой ядерный потенциал, заявил на странице в Twitter Дональд Трамп.
"США должны значительно укрепить и расширить свои ядерные возможности до того момента, когда мир придет к пониманию относительно ядерных бомб", — написал избранный президент США, не пояснив больше ничего.
Реагируя на этот твитт, глава международного комитета Совфеда Константин Косачев отметил, что одностороннее наращивание ядерного потенциала приведет к краху существующей системы российско-американских соглашений в этой сфере. При этом он отметил, что для этого твитта как минимум разъяснения, сообщают РИА Новости.
Позже разъяснения дал представитель Трампа Джейсон Миллер. По его словам, сообщение избранного президента относилось к предотвращению распространения ядерного оружия.
"Избранный президент Трамп имел в виду угрозу распространения ядерного оружия, а также крайнюю необходимость предотвратить его — в частности среди террористических организаций и нестабильных и неуправляемых режимов", — сказал Миллер (цитата по Рейтер).
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