Трамп в разговоре с Путиным раскритиковал договор о ядерном разоружении

Президент США Дональд Трамп во время первого разговора с Владимиром Путиным раскритиковал двусторонний договор по сокращению ядерных вооружений (СНВ-III). Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники в американской администрации.
Агентство отмечает, что президент РФ среди прочих вопросов поднял тему о возможности продления действия договора, который истекает в 2021 году. Трамп сделал паузу, спросив у окружавших его помощников, что это за договор, а затем назвал его "одной из плохих сделок, заключенных администрацией Барака Обамы".
По мнению американского президента, условия СНВ-III больше отвечают интересам России, чем США. В публикации не сообщается, что именно Трампу не нравится по СНВ-III. Агентство также отмечает, что Трамп при подготовке к разговору с Путиным не проводил консультаций со специалистами по России из своей администрации и разведслужб. Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений между РФ и США был заключен в 2010 году, вступил в силу в 2011 году и рассчитан на 10 лет. Предусмотрена возможность его продления на 5 лет. Если договор не будет продлен, стороны освобождаются от установленных в нем обязательств. Согласно документу, стороны должны сократить число развернутых ядерных боезарядов до 1550 единиц, а число межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и развернутых стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев - до 700 единиц.
В ходе предвыборной кампании Трамп выражал мнение, что России удалось переиграть США при заключении договора. Трамп утверждал, что в рамках СНВ-III, переговоры по которому шли в бытность Клинтон госсекретарем США, Россия якобы продолжает производить новые боеголовки, в то время как Америка лишена такой возможности, пишет "Российская газета".
В тоже время в январе Трамп в интервью газетам The Times и Bild заявил: "Думаю, что необходимо существенно сократить арсеналы ядерного оружия. Это одна часть. А тут санкции, они наносят существенный ущерб России. Думаю, что-то может получиться, от чего многие люди выиграют".
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