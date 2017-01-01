Трамп в разговоре с Путиным раскритиковал договор о ядерном разоружении

Агентство отмечает, что президент РФ среди прочих вопросов поднял тему о возможности продления действия договора, который истекает в 2021 году. Трамп сделал паузу, спросив у окружавших его помощников, что это за договор, а затем назвал его "одной из плохих сделок, заключенных администрацией Барака Обамы".

По мнению американского президента, условия СНВ-III больше отвечают интересам России, чем США. В публикации не сообщается, что именно Трампу не нравится по СНВ-III. Агентство также отмечает, что Трамп при подготовке к разговору с Путиным не проводил консультаций со специалистами по России из своей администрации и разведслужб. Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений между РФ и США был заключен в 2010 году, вступил в силу в 2011 году и рассчитан на 10 лет. Предусмотрена возможность его продления на 5 лет. Если договор не будет продлен, стороны освобождаются от установленных в нем обязательств. Согласно документу, стороны должны сократить число развернутых ядерных боезарядов до 1550 единиц, а число межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и развернутых стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев - до 700 единиц.

В ходе предвыборной кампании Трамп выражал мнение, что России удалось переиграть США при заключении договора. Трамп утверждал, что в рамках СНВ-III, переговоры по которому шли в бытность Клинтон госсекретарем США, Россия якобы продолжает производить новые боеголовки, в то время как Америка лишена такой возможности, пишет "Российская газета".

В тоже время в январе Трамп в интервью газетам The Times и Bild заявил: "Думаю, что необходимо существенно сократить арсеналы ядерного оружия. Это одна часть. А тут санкции, они наносят существенный ущерб России. Думаю, что-то может получиться, от чего многие люди выиграют".