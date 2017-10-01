Трамп вновь запретил финансировать образовательный и культурный обмен с Россией

В 2018 году США не смогут финансировать проекты культурных и образовательных обменов с Россией, следует из распоряжения, подписанного Дональдом Трампом, сообщает РБК.
"Соединенные Штаты не будут предоставлять негуманитарную и не связанную с торговлей помощь или разрешать финансирование участия в программах образовательного и культурного обмена посредством должностных лиц или сотрудников правительств Эритреи, Корейской Народно-Демократической Республики, России и Сирии в 2018 финансовом году", - говорится в постановлении, подписанном президентом США Дональдом Трампом.
В документе, кроме того, перечислены страны, которым будет запрещено оказывать гуманитарную помощь со стороны США: Демократическая Республика Конго, Экваториальная Гвинея, Иран, Южный Судан, Судан и Венесуэла.
Россия попала и под другую статью закона, которая поручает американским директорам Международных банков развития и МВФ не допускать использования указанных фондов подсанкционным правительством для получения выгоды.
Добавим, в августе Трамп объявил о планах в целом сократить количество виз, выдаваемых США в рамках культурного обмена с другими странами, сообщали "Известия". Эта мера, по его словам, будет способствовать сокращению безработицы.
Также стало известно, что президент США перераспределил полномочия по исполнению санкций в отношении Ирана, КНДР и России. Их куратором был назначен госсекретарь Рекс Тиллерсон. В обязанности Тиллерсона войдет законодательное закрепление санкций, которые были введены экс-президентом Баракам Обамой из-за конфликта на Украине, он также будет курировать исполнение законов о санкциях, которые были введены против Москвы из-за возможного вмешательства в выборы США.
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