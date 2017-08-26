Трамп запретил брать в армию трансгендеров

Президент США Дональд Трамп поручил снова ввести запрет на службу в вооруженных силах для трансгендеров (людей, которые считают себя представителями другого пола, нежели тот, к которому они принадлежат с рождения). Об этом сообщают "Вести".
Такой запрет действовал в США до того, как его отменила администрация Барака Обамы. По мнению Трампа, предыдущее руководства страны не привело никаких аргументов в пользу идеи брать на службу трансгендеров. Трамп заявил, что "данный вопрос надо тщательно изучить, чтобы убедиться в том, что такой подход к вопросу не будет иметь негативных последствий".
Также президент США распорядился больше не оплачивать медицинские процедур по смене пола военнослужащим (исключая оказание медпомощи тем, кто уже проходят соответствующий курс процедур).
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