Трамп заявил, что мир снова начинает уважать Америку

В подтверждение своих слов он сообщил: "что-то произошло сегодня в стране, которая нас совершенно не уважала. (Оттуда) позвонили с очень-очень важными новостями. Мои генералы сказали мне, что это знак большого уважения, и этого не могло бы произойти год назад".

Трамп не сообщил, о какой стране идет речь.