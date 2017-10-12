Трамп заявил, что мир снова начинает уважать Америку

Сегодня, 08:38.
Политика

Президент США Дональд Трамп уверен, что его администрация возвращает Америке былое уважение со стороны других держав. Об этом он заявил во время выступления в Пенсильвании, где отметил достижения своего правительства, сообщают РИА Новости.

Дональд Трамп.
Дональд Трамп. Фото: instagram.com/realdonaldtrump.

В подтверждение своих слов он сообщил: "что-то произошло сегодня в стране, которая нас совершенно не уважала. (Оттуда) позвонили с очень-очень важными новостями. Мои генералы сказали мне, что это знак большого уважения, и этого не могло бы произойти год назад".

Трамп не сообщил, о какой стране идет речь. 

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