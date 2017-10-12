Трамп заявил, что мир снова начинает уважать Америку

Президент США Дональд Трамп уверен, что его администрация возвращает Америке былое уважение со стороны других держав. Об этом он заявил во время выступления в Пенсильвании, где отметил достижения своего правительства, сообщают РИА Новости.
В подтверждение своих слов он сообщил: "что-то произошло сегодня в стране, которая нас совершенно не уважала. (Оттуда) позвонили с очень-очень важными новостями. Мои генералы сказали мне, что это знак большого уважения, и этого не могло бы произойти год назад".
Трамп не сообщил, о какой стране идет речь.
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