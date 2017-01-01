Трамп заявил, что не знает Путина

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская пресса зря обвиняет его в слишком благосклонном отношении к России, пишет "Российская газета".
"Я не знаю Путина, у меня нет дел в России, а те, кто меня ненавидит, сходят с ума, - написал Трамп в своем Twitter. - Обама ранее заключил сделку с Ираном, террористом номер один - и никаких проблем".
На днях Трамп в интервью американскому телеканалу Fox News заявил, что "с Россией лучше ладить, чем не ладить". При этом он опроверг слухи о том, что собирается смягчить санкции против России.
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