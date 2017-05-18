Трамп заявил, что ни с одним политиков в истории не обращались так, как с ним

Он сказал, что его избрали не для того, чтобы служить американскому народу, а не вашингтонским СМИ. Он попросил обратить внимание, как в последнее время с ним обращаются, в особенности средства массовой информации.

Ранее Трамп открыто заявлял о том, что большинство американских СМИ намеренно выступают против него, поэтому публикуют недостоверную информацию. Эту тему он, в частности, затронул в конце февраля на пресс-конференции в Белом доме, когда указал, что "уровень бесчестности в прессе вышел из-под контроля". Он также назвал несколько известных изданий и телеканалов Америки врагами народа.