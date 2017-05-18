Трамп заявил, что ни с одним политиков в истории не обращались так, как с ним

Президент США Дональд Трамп заявил, что ни с одним политиком в истории так не обращались, как с ним. С таким заявлением он выступил перед выпускниками Академии береговой охраны США в штате Коннектикут, сообщает ТАСС.
Он сказал, что его избрали не для того, чтобы служить американскому народу, а не вашингтонским СМИ. Он попросил обратить внимание, как в последнее время с ним обращаются, в особенности средства массовой информации.
Ранее Трамп открыто заявлял о том, что большинство американских СМИ намеренно выступают против него, поэтому публикуют недостоверную информацию. Эту тему он, в частности, затронул в конце февраля на пресс-конференции в Белом доме, когда указал, что "уровень бесчестности в прессе вышел из-под контроля". Он также назвал несколько известных изданий и телеканалов Америки врагами народа.
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