Трамп заявил, что поладил с Путиным

"Я считаю, что мы очень хорошо поладили, и я считаю, что это хорошо, а не плохо. Люди говорят: "Ох, они не должны ладить". Кто эти люди, кто так говорит? Я считаю, что мы очень, очень хорошо поладили. Мы — великие ядерные державы", — сказал Трамп в интервью телеканалу CBN. Об этом передает РИА Новости.

По словам Трампа, "все были удивлены", что его встреча с Путиным в Гамбурге продолжалась так долго — почти два с половиной часа. Он также подчеркнул важность поддержания контактов с Россией: "Если не вести диалог, это создаст много проблем для нашей страны и для их страны. Я считаю, что нам нужен диалог".

Он отметил, что примером успешного взаимодействия с Россией стало перемирие в Сирии, "где был ужасный бедлам и ужасающие убийства".

Трамп убежден, что Вашингтон и Москва могут продуктивно сотрудничать во множестве областей, помимо сирийского урегулирования. "Есть много других случаев, где успешное сотрудничество может быть хорошей вещью, но Путин всегда будет хотеть (хорошего. — Прим. ред.) для России, а Трамп — для Америки", — сказал президент США.



