Дональд Трамп заявил, что считает возможным согласие с Россией в вопросах кибербезопасности. Об этом он рассказал в интервью телекомпании CBS.
"Я буду действовать вместе с Россией. Это также может быть Китай, это могут быть многие другие группы", — сказал Трамп. Он в очередной раз назвал вымыслом историю о связи своей предвыборной кампании с Россией, пишет РИА Новости. "Если вы не смогли поймать хакера с поличным, очень трудно сказать, кто осуществил взлом", — сказал президент США.
При этом американский лидер напомнил о "связях" с Москвой своей соперницы по предвыборной гонке Хиллари Клинтон.
"Есть (бывший глава предвыборного штаба Клинтон) Джон Подеста, который, насколько я понимаю, вместе с братом владеет компанией в России. Муж Хиллари (бывший президент США Билл Клинтон) выступал с речами в России за плату, а сама она заключила с Россией урановую сделку. Но никто даже не говорит об этом", — отметил Трамп.
Ранее в ходе выступления Трампа перед публикой неизвестный бросил в воздух охапку российских флагов. Момент попал на камеру телеканала MSNBC.
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