Трамп заявил, что сенатор Маккейн — обманщик

Президент США Дональд Трамп заявил, что сенатор Джон Маккейн обманывает избирателей.
Это заявление Трамп сделал из-за того, что сенатор отказался поддержать план реформы здравоохранения. В Твиттере американский президент написал: "Демократы в насмешку говорят, что у Маккейна был "момент смелости". Скажите это людям в Аризоне, которых обманули. 116% рост стоимости медицинских страховок!".
Ранее стало известно, что Джон Маккейн выступил против отмены реформы здравоохранения, которую провел предыдущий президент США Барак Обама. В результате его голос может стать решающим во время голосования по вопросу реформы в Сенате, передает "Рен-ТВ".
Республиканцы пытаются выработать замену Obamacare, которая обязала американцев под угрозой штрафа покупать медстраховку и повысила налоги на здравоохранение, а в обмен предложила субсидии и расширение помощи бедным. В результате во многих штатах, включая Аризону, число страховщиков на индивидуальном рынке резко сократилось, а цены на страховые полисы резко выросли.
Обе партии в конгрессе признают необходимость дальнейшего реформирования системы здравоохранения. При этом республиканцы обвиняют демократов в том, что они под предлогом улучшения системы повышают налоги. Демократы утверждают, что весь республиканский план по здравоохранению представляет собой не что иное, как план по снижению налогов для богатых.
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