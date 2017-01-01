Самый опасный человек в мире: в сети создали гибрид Трампа и Кадырова

Персонажа прозвали "Трамподыровым".

ученые создали самого опасного человека в мире pic.twitter.com/NYN3BtE8dV — а я говорил (@RomanFedoseyev) 7 февраля 2017 г.

В комментариях пользователи отмечают, что новый герой похож на депутата Госдумы Виталия Милонова или Ивана Грозного. Некоторые, в свою очередь, усмотрели в "Трамподырове" сходство с персонажем игры "Ведьмак".

В декабре 2016 года сотрудники американского издания Mashable обратили внимание на заполонившие Instagram снимки, на которых с помощью фотошопа совмещены фото избранного президента США Дональда Трампа и королевы Великобритании Елизаветы II. Издание отмечало, что результат вышел пугающим, пишет Lenta.ru.