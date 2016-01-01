Трампу понравились "правильные мысли" в поздравлении Путина

Избранный президент США Дональд Трамп получил поздравительное письмо от президента России Владимира Путина. Как отметил Трамп, в нем были "правильные мысли", а также надежда на успешное сотрудничество, пишет РБК.
Письмо было отправлено в связи с предстоящими рождественскими и новогодними праздниками 15 декабря.
В тексте поздравительного письма российский лидер отмечает: "Серьезные глобальные и региональные вызовы, с которыми наши страны столкнулись в последние годы, демонстрируют, что отношения России и США остаются важным фактором в обеспечении стабильности и безопасности в современном мире. ...Надеюсь, что после того, как вы примете полномочия президента США, мы сможем, действуя в конструктивной и прагматичной манере, предпринять реальные шаги по восстановлению структуры двустороннего сотрудничества в различных областях, а также вывести на качественно новый уровень взаимодействие на международной арене", сообщает "Российская газета".
Трамп охарактеризовал послание как очень приятное и заявил, что в нем содержатся "правильные мысли". По мнению избранного президента США, обе стороны способны жить в соответствии с этими мыслями.
Напомним, инаугурация 45-го президента США пройдет 20 января 2017 года.
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