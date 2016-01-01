Трампу понравились "правильные мысли" в поздравлении Путина

Письмо было отправлено в связи с предстоящими рождественскими и новогодними праздниками 15 декабря.

В тексте поздравительного письма российский лидер отмечает: "Серьезные глобальные и региональные вызовы, с которыми наши страны столкнулись в последние годы, демонстрируют, что отношения России и США остаются важным фактором в обеспечении стабильности и безопасности в современном мире. ...Надеюсь, что после того, как вы примете полномочия президента США, мы сможем, действуя в конструктивной и прагматичной манере, предпринять реальные шаги по восстановлению структуры двустороннего сотрудничества в различных областях, а также вывести на качественно новый уровень взаимодействие на международной арене", сообщает "Российская газета".

Трамп охарактеризовал послание как очень приятное и заявил, что в нем содержатся "правильные мысли". По мнению избранного президента США, обе стороны способны жить в соответствии с этими мыслями.

Напомним, инаугурация 45-го президента США пройдет 20 января 2017 года.