Трампу предложили ввести новые санкции против России

В ответ на призывы ввести санкции против РФ из-за якобы причастности к кибератакам в ходе президентских выборов избранный президент США Дональд Трамп дал понять, что не намерен делать такой шаг. Об этом сообщает Reuters.
Дональд Трамп,
избранный президент США:
Я думаю, что нам следует заняться своими жизнями. Я думаю, что компьютеры очень сильно усложнили нашу жизнь. Сама компьютерная эпоха привела нас туда, где никто толком не знает, что происходит.
При этом в среду телеканал CNN сообщил со ссылкой на чиновников из администрации, что президент США Барак Обама планирует объявить о новых санкциях против России из-за якобы причастности Москвы к хакерским атакам, передает РИА Новости.
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