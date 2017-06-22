Тест. Что вы знаете о "Трансформерах"?

22 июня в российский прокат выходит фильм "Трансформеры: Последний рыцарь". Это пятый фильм франшизы Майкла Бэя о роботах-пришельцах на Земле. В честь выхода новой части altapress.ru подготовил для вас викторину на знание вселенной знаменитых роботов.