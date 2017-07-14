В Барнауле трап с пассажирами прогулочного теплохода упал в Обь

В Барнауле пассажиры прогулочного теплохода "Веранда" получили травмы во время падения трапа. Люди уже выходили на причал после прогулки по реке.
По данному факту Западно-Сибирское следственного управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело. Предварительно установлено, что 8 июля 2017 года при высадке пассажиров с трап, установленный между бортом теплохода и причалом, с находящимися на нем тремя людьми упал в воду.
Теплоход "Веранда" принадлежит компании "Барнаульский речной порт". Выяснилось, что судно не было пришвартовано должным образом в соответствии с Правилами плавания по внутренним водным путям РФ, и по неустановленной причине изменило свое положение, что привело к падению пассажиров.
У одного из пострадавших в момент падения был на руках двухлетний ребенок. Пострадавшие сообщают, что трап представлял из себя "две половинки досок", а теплоход был закреплен на один трос. Люди получили ушибы.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
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