В Барнауле трап с пассажирами прогулочного теплохода упал в Обь

По данному факту Западно-Сибирское следственного управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело. Предварительно установлено, что 8 июля 2017 года при высадке пассажиров с трап, установленный между бортом теплохода и причалом, с находящимися на нем тремя людьми упал в воду.

Теплоход "Веранда" принадлежит компании "Барнаульский речной порт". Выяснилось, что судно не было пришвартовано должным образом в соответствии с Правилами плавания по внутренним водным путям РФ, и по неустановленной причине изменило свое положение, что привело к падению пассажиров.

У одного из пострадавших в момент падения был на руках двухлетний ребенок. Пострадавшие сообщают, что трап представлял из себя "две половинки досок", а теплоход был закреплен на один трос. Люди получили ушибы.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.