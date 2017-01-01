На тропе как на войне: почему на Трассе здоровья стоит ввести "кодекс вежливости"

Андрей Никитин, издатель.

Они бегут с таким остервенением, что кажется, будь у них вместо палок какие-нибудь косы, например, сносили бы на своем пути все мешающие им предметы, каковыми они в первую очередь считают "кегли" — медленно идущих лыжников, мам с детишками на саночках, скандинавских ходоков и прочую путающуюся под ногами мелюзгу, из-за своей черепашьей скорости не относимую такими мировыми рекордсменами к достойным внимания и понимания людям.

Некоторые из них лишь кривятся и мысленно чертыхаются, швыряя гневные молнии из глаз, когда их эпическому скольжению по замерзшей H2O мешает нечто недостойное. Но есть и такие редкие персонажи, которые могут и наорать, сказать что-то обидное бодро (но недостаточно быстро) идущей старушке с палочками или ребенку, вдруг уставшему на втором километре трассы и свернувшему обратно "не по той лыжне".

Нет, конечно, подавляющее большинство персонажей, даже из тех, что пришли на трассу ставить свои личные беговые рекорды, вполне себе добродушные люди, которые понимают, что первую пару километров придется проходить с препятствиями. Особенно в теплые выходные, когда наплыв граждан на базу "Динамо" сродни былому многолюдству конечной дачных автобусов на площади Спартака. Честь и хвала таким выдержанным и воспитанным лыжникам.

Но эти вот редкие супергерои, спасители Вселенной, которым хочется разнести "кегли", способны испортить настроение не только себе, но и всем окружающим, мешающим им побить свой собственный рекорд. И где? В таком прекрасном бору, среди огромных сосен, под медленно падающими хлопьями снега, на свежем воздухе и в месте, призванном оздоровлять, а не озлобляться.

Да боже мой, дойди ты до первого поворота на 2,5 км с некоторыми трудностями (и прими эти трудности за часть тренировки) и несись уже там на всех парах среди таких же гонщиков.

Мне кажется, что на базе "Динамо" надо бы повесить кодекс вежливости "Трассы здоровья", в котором донести не только для отчаянных бегунов, но и для медленно ходящих некие уважительные принципы общения.

Что поделаешь, в нашем городе не осталось больше таких баз, как динамовская, со столь удобным подъездом на общественном транспорте. Тем более на "Трассе здоровья". Хотелось бы, конечно, чтобы там появилось что-то еще, возможно, более современное, с удобным подъездом и большой парковкой, с тем чтобы туда ходили не маленькие маршрутки, а трамваи и большие автобусы. Но пока такого нет (а я оптимист и все равно надеюсь), надо как-то жить с тем, что есть.

И потом, многие из тех, кто сегодня медленно ходят по первым километрам кое-как, возможно, когда-нибудь тоже будут гонять не хуже вашего. Просто для начала им нужно "заболеть" этим спортом. А для этого сперва просто потихоньку втянуться.

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