Тренер Татьяна Тарасова попала в больницу из-за Алексея Ягудина

По словам Ягудина, в 1999 году, после соревнований, он встретился с Тарасовой. "Выдохнул, собрался с мыслями. Выхожу и в коридоре встречаю Татьяну Тарасову. Она улыбается и произносит свое коронное: "Алешенька, сынок! Иди ко мне…" Ну, я подумал, раз столько раз звучала эта фраза, то почему бы и нет. Прыгнул в распахнутые объятия Татьяны Анатольевны и повис на ней всеми своими семьюдесятью двумя килограммами. Слава богу, без коньков был, хотя плюс-минус 2–3 кг роли не сыграют. Она успела только сделать удивленные глаза и издала звук "э-э-э" под тяжестью моего веса. Затем я спрыгнул, мы посмеялись, перекинулись парой фраз и разошлись каждый по своим делам. А на следующий день тренера увезли в больницу — потянула спину. Алешенька же не маленький — больше на ручки она меня не звала", — рассказал фигурист.

"Когда ко мне Леша пришел, он же такой толстый был! Жрал все подряд! Ему целый таз оливье принесешь, приходишь через пять минут – нет его уже", — вспоминает сама Тарасова.