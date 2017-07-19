Три алтайских города попали в список самых крупных в России

Составители списка разбили 169 вписанных в него городов на 4 группы:

"Самые крупные", куда входят 15 российских "миллионников" и где, естественно, пока нет ни одного алтайского муниципалитета;

"Города с численостью от 500 тыс. до 1 миллиона", сюда попал Барнаул, он занимает 21 место;

"Города с численностью населения от 250 тыс. до 500 тыс. человек", тут также нет ни одного алтайского города;

"Города с численностью населения от 100 тыс. до 250 тыс. человек", здесь значатся Бийск (95 место) и Рубцовск (120 место).

Авторы рейтинга сравнили данные по демографии городов в 2016 и 2015 годах. Согласно им, в Барнауле наблюдался незначительный рост населения на 55 человек: в 2015-м было 635 530, а в 2016-м стало 635 585. В Бийске за то же время количество жителей уменьшилось на 338 человек. Здесь в позапрошлом году проживали 204 164 человека, а в прошлом году — 203 826. В Рубцовске население снизилось на 130 человек со 146 516 до 146 386.

Впереди Барнаула по численности идут только три города СФО. Новосибирск стоит на третьем месте в стране, в нем проживает 1 584 138 человек и за год население города увеличилось более чем на 17 тысяч. Омск идет на 8 месте в России по численности. Здесь проживают 1 178 079 человека, население за год увеличилось более чем на 4 тысячи. На 12 месте находится Красноярск, где живут 1 066 934 человека. Население этого города увеличилось за год на 14 с лишним тысяч.