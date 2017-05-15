Три алтайских города претендуют на статус территории опережающего развития

Для улучшения инвестиционного климата в Рубцовске решено создать бизнес-инкубатор. Его резиденты также могут рассчитывать на льготы.

Сейчас в городе идет подбор подходящего помещения для бизнес-инкубатора. По словам председателя Алтайского краевого законодательного собрания Александра Романенко, органы власти края готовы помогать Рубцовску в получении статуса опережающего развития.

"Пока не будет денег, ситуация не изменится", — рассказывал altapress.ru Николай Шадрин. Он считает, что городу необходимо входить в крупные федеральные программы по поддержке малых городов России. Это задача краевых властей и депутатов Госдумы. В пример он приводит Новоалтайск, который как моногород имеет все шансы получить большую поддержку из госказны.

Николай Шадрин,

почетный гражданин города, в прошлом директор "Алтайсельмаша" и замдиректора АТЗ:

Рубцовску тоже необходимо готовить обоснование, бизнес-план. Хотя, конечно, не ясно, каким может быть основание.

На создание территорий опережающего развития (ТОР) претендуют моногорода Заринск и Новоалтайск. По данным Минэкономразвития Алтайского края, в планах у инвесторов в Новоалтайске — организация терминала по хранению, расфасовке и упаковке готовой продукции, строительство литейного завода, завода металлических конструкций.

Справка

В настоящее время экономическая ситуация в Рубцовске довольно сложная. Дефицит бюджета на 2017 год составит 49 млн рублей. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета определили в сумме 1 357 740 тыс. рублей, а общий объем расходов бюджета города составит приблизительно 1 406 740 тыс. рублей.