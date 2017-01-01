Три самолета не смогли приземлиться из-за зависшего НЛО над китайским аэропортом

Диспетчеры не были уверены в безопасности посадок лайнеров.

Сотрудники аэропорта сообщили о светящемся неизвестном объекте в небе в правоохранительные органы. Однако прибывшие на место происшествия экстренные службы ничего необычного не обнаружили — НЛО изчез.

Однако опрошенные свидетели появления необычного объекта над взлетно-посадочной полосой в один голос утверждали, что он излучал яркий свет.

В настоящий момент аэропорт работает в обычном режиме, пишет informing.ru.