Трын-трава: после ливней в Барнауле косят поросль

370
Сегодня, 11:47.
Жизнь

Обильные ливни способствуют интенсивному росту травы, поэтому в Барнауле ежедневно косят газоны. Вдоль городских автомагистралей выходят рабочие районных "Автодорстрой".

Покос травы.
Покос травы. Фото: barnaul.org.

5 июля специалисты дорожной службы обработали участок пр. Космонавтов от ул. Солнечная Поляна до проезда Памятного. Также покос вели вдоль улиц Попова, Советской Армии, Аванесова и Змеиногорского тракта.

В работе задействовали 15 единиц техники.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров