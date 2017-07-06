Трын-трава: после ливней в Барнауле косят поросль

Обильные ливни способствуют интенсивному росту травы, поэтому в Барнауле ежедневно косят газоны. Вдоль городских автомагистралей выходят рабочие районных "Автодорстрой".
5 июля специалисты дорожной службы обработали участок пр. Космонавтов от ул. Солнечная Поляна до проезда Памятного. Также покос вели вдоль улиц Попова, Советской Армии, Аванесова и Змеиногорского тракта.
В работе задействовали 15 единиц техники.
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