Трое россиян задержаны за убийство итальянца на дискотеке в Каталонии

Драка произошла в минувшую субботу. Прибывшая на место конфликта полиция задержала трех человек, предположительно, граждан России в возрасте от 20 до 26 лет. 22-летний итальянец скончался в больнице города Жирона от травм, полученных в результате избиения.

Подробности произошедшего пока не сообщаются, личность задержанных и погибшего не раскрывается, пишет bfm.ru.