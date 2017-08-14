Трое россиян задержаны за убийство итальянца на дискотеке в Каталонии

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Сегодня, 09:26.
Происшествия

Испанская полиция задержала трех россиян, якобы забивших до смерти итальянца на дискотеке в Каталонии, сообщает Corriere della Sera.

Кулак, побои, насилие.
Кулак, побои, насилие. Фото: Открытые источники в Интернете (СС0).

Драка произошла в минувшую субботу. Прибывшая на место конфликта полиция задержала трех человек, предположительно, граждан России в возрасте от 20 до 26 лет. 22-летний итальянец скончался в больнице города Жирона от травм, полученных в результате избиения.

Подробности произошедшего пока не сообщаются, личность задержанных и погибшего не раскрывается, пишет bfm.ru.

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