Осенние каникулы. Куда пойти?

Торгово-развлекательный центр "Арена" подготовил интересную программу для детей всех возрастов, вне зависимости от того, учатся они в школе или еще только собираются пойти в детский сад. Каждый будний день в "Арене" станет праздничным в эту неделю! Судите сами, что в ассортименте развлечений и приятных бонусов.

Понедельник, 30 октября На площадке "Кошки-Мышки" пройдет улетный Хэллоуин: гонки на метлах, соревнование привидений и праздничный аквагрим – это лишь часть "начинки" праздника. Все, кто придет в костюмах соответственно тематике дня, гарантированно получат подарки. Ну, а все-все без исключения смогут пройти мастер-класс по изготовлению декораций для Хэллоуина. Старт в 13.00, 3 этаж.

Вторник, 31 октября Ребятню встречают сотрудники ГИБДД, которые проведут открытый урок по правилам безопасного движения в автогородке ARENA CITY. Старт в 10.00, 4-й этаж.

Среда, 1 ноября Каждый, кто с 10.00 до 15.00 купит билет на луноход в "Мире развлечений", бонусом получит бесплатное катание на мотоцикле. Гонщиков ждут на 4-м этаже.

Четверг, 2 ноября Пожалуй, самый бомбический день в этой неделе. С 11.00 до 16.00 по "Арене" будут разгуливать 3 киногероя, - да каких! Это Шляпник (с 11.00 до 12.00), Человек-паук (с 13.00 до 14.00) и Трансформер Бамблби (с 15.00 до 16.00). Задача: сфотографироваться с каждым из них и в 16.00 предъявить все три фотографии ведущему мероприятия, который будет ждать счастливчиков у фонтана на 1-м этаже. Первым 20 ребятам достанется по билету в аквапарк!

Пятница, 3 ноября В этот день посетители выставки бабочек и экзотических животных смогут приобрести билеты со скидкой 50%, а бонусом получить интересную экскурсию, полную удивительных рассказов о жизни насекомых и пресмыкающихся.

В финале просто хорошая новость для родителей: в "Арене" открылся Lego Городок, где можно строить здания и дороги, играть в уже имеющихся крутейших постройках. Детей от 2 до 5 лет просим сопровождать. А более старших примем одних! Да, и еще: после реконструкции открылся "Солнечный ветер": в парке развлечений немало нового, спешите оценить! Ну, а подкрепиться между развлечениями можно, например, в только что открывшемся "Бургер Кинг". Интересной вам недели!