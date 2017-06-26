ЦБ и Минфин дорабатывают концепцию, по которой граждан будут заставлять копить на пенсию

Министерство финансов России совместно с Центробанком дорабатывает концепцию индивидуального пенсионного капитала (ИПК), согласно которой россияне добровольно будут жертвовать частью зарплаты ради повышенных выплат в будущем.
Ожидается, что ведомство Антона Силуанова внесет ее в правительство до конца июня, пишет Lenta.Ru.
По задумке разработчиков, в первый год после начала работы системы не будет отчисляться ничего, затем — один процент от жалованья, а далее — по нарастающей — до шести процентов. Важно отметить, что от участия в системе ИПК можно будет отказаться либо приостановить участие в ней на срок до пяти лет.
Идеей Минфина уже недовольны в Минтруде. По мнению оппонентов, придуманная Минфином "автоподписка", по которой граждане, работающие по официальному договору, автоматически становятся участниками системы, противоречит Гражданскому кодексу. У гражданина есть право отказаться от ИПК, но для этого нужно писать отдельное заявление, а значит, он должен быть в курсе, что отдает еще одну часть своей зарплаты.
По словам Сергея Звенигородского из управляющей компании "Солид Менеджмент", 85% населения России вообще не имеют накоплений. Они живут от зарплаты до зарплаты и берут кредиты для покрытия некоторых потребностей. "Отчисление собственных средств в систему, доверие к которой разрушили чиновники своими непоследовательными действиями, выглядит откровенным идиотизмом", — категоричен эксперт. По его оценке, в систему включится до 10% экономически активного населения. В основном это будут бюджетники, присоединившиеся к ней на добровольно-принудительных основаниях, пишет znak.com.
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