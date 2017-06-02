ЦБ объявил о работе над созданием национальной криптовалюты

"На самом деле все регуляторы пришли к мысли, что, безусловно, национальную виртуальную валюту делать надо. Это будущее. Вопрос конкретного времени", — подчеркнула она.

Через месяц Банк России представит вариант нормативных документов по налогообложению криптовалют как цифрового товара.

"В осеннюю сессию мы с другими министерствами и ведомствами можем выйти с предложением, каким образом определять, что есть частная цифровая валюта и как ее регулировать на уровне государства", — уточнила Скоробогатова, отвечая на вопросы журналистов.