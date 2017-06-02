ЦБ объявил о работе над созданием национальной криптовалюты

Банк России начал работу над созданием национальной виртуальной валюты. Об этом сообщила заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова на Петербургском международном экономическом форуме, пишет РИА Новости.
"На самом деле все регуляторы пришли к мысли, что, безусловно, национальную виртуальную валюту делать надо. Это будущее. Вопрос конкретного времени", — подчеркнула она.
Через месяц Банк России представит вариант нормативных документов по налогообложению криптовалют как цифрового товара.
"В осеннюю сессию мы с другими министерствами и ведомствами можем выйти с предложением, каким образом определять, что есть частная цифровая валюта и как ее регулировать на уровне государства", — уточнила Скоробогатова, отвечая на вопросы журналистов.
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