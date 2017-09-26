ЦБ разработал законопроект о "беглых банкирах"

Центробанк России предлагает временно ограничить право на выезд за рубеж для бенефициаров и руководителей, которые довели свои банки до плачевного состояния, сообщает со ссылкой на свои источники "Интерфакс".
Регулятор уже разработал соответствующий законопроект.
Поправки затронут также собственников и менеджмент негосударственных пенсионных фондов и страховых компаний. Документ уже концептуально одобрило Минэкономразвития, указал собеседник агентства.
Впервые проблему так называемых "беглых" банкиров, которые довели свою кредитную организацию до банкротства, вывели активы и сбежали за рубеж, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина подняла в сентябре 2016 года на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Тогда президент поручил правительству и правоохранительным органам рассмотреть вопрос об ограничении выезда за рубеж руководителей банков с признаками вывода активов, пишет znak.com.
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