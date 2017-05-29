ЦБ решил бороться с закредитованностью россиян

Благодаря безе данных банки смогут оценивать совокупную задолженность заемщиков, пишет РБК, ссылаясь на обзоре финансовой стабильности регулятора за четвертый квартал 2016 — первый квартал 2017 года.

Решение Центробанка о создании базы данных — это ответ на запрос банков, микрофинансовых организаций (МФО) и потребительских кооперативов. Большинство респондентов выступили за использование показателей PTI (платежи к уровню доходов), который оценивает соотношение долговой ежемесячной нагрузки заемщиков к их долгу.

Из-за того, что банки передают данные в одно кредитное бюро, другие — в другое, кредитным организациям приходится запрашивать всех крупных участников рынка БКИ, на что уходит много сил и времени, поясняет заместитель председателя правления Абсолют Банка Татьяна Ушкова.

Сейчас на рынке кредитных историй работает четыре крупных игрока — "Эквифакс", НБКИ, "Объединенное кредитное бюро" (ОКБ) и "Русский стандарт". Они концентрируют у себя практически весь рынок, однако информация по некоторым банкам может между ними не пересекаться, пишет ura.ru.

Факт

Количество заемщиков, имеющих более одного кредита, существенно и варьируется от 39,2 до 34,3%, говорится в "Обзоре финансовой стабильности". В среднем на одного заемщика приходится более 1,6 действующего кредитного договора.