ЦБ решил бороться с закредитованностью россиян

Центробанк собирается собрать в одной базе данные о долговой нагрузке клиентов, чтобы у банков была полная информация о кредитной истории заемщиков.
Благодаря безе данных банки смогут оценивать совокупную задолженность заемщиков, пишет РБК, ссылаясь на обзоре финансовой стабильности регулятора за четвертый квартал 2016 — первый квартал 2017 года.
Решение Центробанка о создании базы данных — это ответ на запрос банков, микрофинансовых организаций (МФО) и потребительских кооперативов. Большинство респондентов выступили за использование показателей PTI (платежи к уровню доходов), который оценивает соотношение долговой ежемесячной нагрузки заемщиков к их долгу.
Из-за того, что банки передают данные в одно кредитное бюро, другие — в другое, кредитным организациям приходится запрашивать всех крупных участников рынка БКИ, на что уходит много сил и времени, поясняет заместитель председателя правления Абсолют Банка Татьяна Ушкова.
Сейчас на рынке кредитных историй работает четыре крупных игрока — "Эквифакс", НБКИ, "Объединенное кредитное бюро" (ОКБ) и "Русский стандарт". Они концентрируют у себя практически весь рынок, однако информация по некоторым банкам может между ними не пересекаться, пишет ura.ru.
Факт
Количество заемщиков, имеющих более одного кредита, существенно и варьируется от 39,2 до 34,3%, говорится в "Обзоре финансовой стабильности". В среднем на одного заемщика приходится более 1,6 действующего кредитного договора.
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