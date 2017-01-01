Безвизовый режим для 80 государств на пять дней ввели в Белоруссии

С 12 февраля в Белоруссии ввели безвизовый режим въезда для граждан 80 государств. Иностранцы могут находиться на территории страны пять дней. Жители страны рассчитывают, что это повысит пассажиропоток практически на 20% и даст иностранцам возможность ближе познакомиться с достопримечательностями Минска и других городов. Национальный аэропорт уже готов принять дополнительный поток пассажиров.
Как сообщает официальный сайт Республики Беларусь, президентский указ на эту тему разрабатывался почти полтора года. Глава Белоруссии Александр Лукашенко взвесил все "за" и "против", оценил все возможные риски и преимущества, прежде чем подписать важный документ.
В Государственном погранкомитете республики рассказали, что теперь при въезде в страну иностранцам нужно показать лишь действительный паспорт или иной заменяющий его документ и медицинский страховой полис.
Такой "акцией" белорусы рассчитывают в том числе и на встречные шаги со стороны Евросоюза.
Кстати, а россияне могут приезжать в Белоруссию как на пять дней, так и дольше, потому что пограничного режима между странами нет.
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