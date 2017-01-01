Безвизовый режим для 80 государств на пять дней ввели в Белоруссии

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Сегодня, 10:42.
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С 12 февраля в Белоруссии ввели безвизовый режим въезда для граждан 80 государств. Иностранцы могут находиться на территории страны пять дней. Жители страны рассчитывают, что это повысит пассажиропоток практически на 20% и даст иностранцам возможность ближе познакомиться с достопримечательностями Минска и других городов. Национальный аэропорт уже готов принять дополнительный поток пассажиров.

Граница, колючая проволока.
Граница, колючая проволока. Фото: Открытые источники в Интернете (СС0).

Как сообщает официальный сайт Республики Беларусь, президентский указ на эту тему разрабатывался почти полтора года. Глава Белоруссии Александр Лукашенко взвесил все "за" и "против", оценил все возможные риски и преимущества, прежде чем подписать важный документ.

В Государственном погранкомитете республики рассказали, что теперь при въезде в страну иностранцам нужно показать лишь действительный паспорт или иной заменяющий его документ и медицинский страховой полис.

Такой "акцией" белорусы рассчитывают в том числе и на встречные шаги со стороны Евросоюза.

Кстати, а россияне могут приезжать в Белоруссию как на пять дней, так и дольше, потому что пограничного режима между странами нет.

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