"Цены неудовлетворительные": власти рассказали, что творится на алтайском рынке зерна

Александр Лукьянов,

первый вице-премьер правительства Алтайского края:

В сравнении с ситуацией на начало сентября фиксируется понижение закупочных цен. С целью стабилизации рынка зерна губернатором края Александром Карлиным направлено письмо в правительство и Минсельхоз с просьбой о проведении закупочных интервенций. Этот вопрос тщательно изучается на федеральном уровне и находится в стадии решения. Учитывая то, что цены на пшеницу для сельхозпроизводителей в данный момент неудовлетворительные, эксперты рекомендуют аграриям не спешить с реализацией зерна, особенно 3 класса.

Между тем федеральные СМИ сообщают, что закупочные интервенции могут начаться не раньше декабря 2017 года. Такую информацию 10 октября распространил "Интерфакс" со ссылкой на директора департамента по регулированию рынков АПК Минсельхоза России Анатолия Куценко. Чиновник сообщил агентству, что закупки пройдут в тех регионах, где сложились наименьшие цены на зерно и есть свободные мощности для его хранения. "Это будет комплексное решение. Мы посмотрим, сколько за последнее время будет экспортировано зерна и как сложится фактический урожай текущего года", — заявил Куценко.

Что касается второго механизма, с помощью которого правительство пытается поддержать зерновой рынок страны, то он находится в стадии проработки. Речь идет о предоставлении субсидий на транспортировку предприятиям, занимающимся экспортом сырья и готовой продукции. Уже известно, что на эти цели государство выделит 100 млн рублей. Однако в полном объеме инструмент заработает в лучшем случае в 2018 году.